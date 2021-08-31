Лавров: Новая мировая война неприемлема
Новая мировая война неприемлема, любой вменяемый политик понимает это, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, он не верит «в то, что кто-то хочет войны на этой планете». В то же время Лавров признал, что мелкие конфликты «всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа».
«Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает», — цитирует РИА Новости главу МИД.
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