Медведев считает, что в России пока удается сдерживать резкое распространение коронавируса
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции во всех регионах России складывается по-разному. В целом же пока удается сдерживать резкое распространение заболевания, заявил председатель фракции «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.
«В целом, вы все отлично знаете ситуацию, как она развивается, мы исходим из того, что нам пока удается не допускать резкого распространения болезни (коронавируса)», - сказал Медведев в ходе встречи с представителями волонтерских центров ЕР в связи с пандемией коронавируса. Ее трансляция велась на официальном сайте ЕР.
По данным оперштаба, за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в 43 субъектах РФ.
Лидерство по-прежнему удерживает Москва — 697 заболевших, на второе место вышел Санкт-Петербург — 69 случаев, почти столько же в Московской области — 67. Всего заболевших в России на данный момент превысило 7 тысяч человек. Умерли 58.
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