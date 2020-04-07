Медведев считает, что в России пока удается сдерживать резкое распространение коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции во всех регионах России складывается по-разному. В целом же пока удается сдерживать резкое распространение заболевания, заявил председатель фракции «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.

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«В целом, вы все отлично знаете ситуацию, как она развивается, мы исходим из того, что нам пока удается не допускать резкого распространения болезни (коронавируса)», - сказал Медведев в ходе встречи с представителями волонтерских центров ЕР в связи с пандемией коронавируса. Ее трансляция велась на официальном сайте ЕР.

По данным оперштаба, за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в 43 субъектах РФ.
Лидерство по-прежнему удерживает Москва — 697 заболевших, на второе место вышел Санкт-Петербург — 69 случаев, почти столько же в Московской области — 67. Всего заболевших в России на данный момент превысило 7 тысяч человек. Умерли 58.


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Фото: kremlin.ru
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