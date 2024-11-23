Медведев: Конфликт на Украине завершится после остановки НАТО разжигать войну

Конфликт на Украине можно было бы завершить быстрее и без лишних жертв, если бы НАТО не продолжал разжигать войну. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

При этом он напомнил, что проведение переговоров по украинскому кризису отдаляется из-за применения ВСУ дальнобойного оружия вглубь территории РФ.

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До этого Дмитрий Медведев подчеркнул, что государства-члены НАТО включились в полноценную борьбу против России после использования их ракет для ударов по российским регионам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что США могут передать Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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