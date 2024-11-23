Конфликт на Украине можно было бы завершить быстрее и без лишних жертв, если бы НАТО не продолжал разжигать войну. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

При этом он напомнил, что проведение переговоров по украинскому кризису отдаляется из-за применения ВСУ дальнобойного оружия вглубь территории РФ.