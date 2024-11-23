Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
23 ноября 202409:21
Россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, граждане активно идут служить на контрактной основе.
«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — рассказал Песков.
По его словам, контрактники сначала проходят курсы обучения и тщательную подготовку.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в России «не ведется речи» о мобилизации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
- Симоньян допустила, что американского эксперта Беннетта могли убить
- Медведев: Страны НАТО включились в полноценную войну против России
- «Распродажа футбола»: Экс-глава ФИФА заявил, что игра перестала быть интересной
- СМИ: Конгресс США может обязать Трампа запрашивать помощь Киеву
- ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма
- Песков: Речи о проведении в России мобилизации не ведется
- Месси рассказал, что хочет вернуться в Барселону
- СМИ: Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута
- Байден на торжественном ужине назвал себя своим мужем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru