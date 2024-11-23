Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны

Россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, граждане активно идут служить на контрактной основе.

«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — рассказал Песков.

По его словам, контрактники сначала проходят курсы обучения и тщательную подготовку.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в России «не ведется речи» о мобилизации.

