Песков: У Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО
5 июля 202213:26
У Минобороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заверил, что после ратификации протоколов в случае размещения баз НАТО на границе с Россией Москва ответит соответствующим образом.
Ранее Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
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5 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru