Песков: У Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО

У Минобороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Он заверил, что после ратификации протоколов в случае размещения баз НАТО на границе с Россией Москва ответит соответствующим образом.

Ранее Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОМинобороны РФДмитрий Песков
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