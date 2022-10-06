Медведев: Россия продолжит освобождать занятые неонацистами территории
Россия продолжит освобождать занятые противником территории. Об этом заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе генсовета партии.
Политик подчеркнул, что теперь территории в Донбассе и на юге Украины — новые субъекты РФ.
«Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — цитирует Медведева РИА Новости.
Председатель «Единой России» добавил, что страна «выбрала свой путь и с него не свернет», и все цели по защите граждан и территорий будут достигнуты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru