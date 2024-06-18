Медведев: Россия продолжит наступление, если Киев отвергнет предложение Путина
Российские Вооружённые силы продолжат наступление, если власти Украины отвергнут предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в случае продолжения наступательных действий предсказать то, «где закончится граница санитарного пояса», будет трудно, но вполне вероятно, что это будет «не в пользу действующих украинских властей».
«Каждое последующее предложение, которое будет сделано Россией, для действующих украинских властей... будет хуже, чем предыдущее», - заключил Медведев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий являются ультиматумом и доверять этой инициативе нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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