Медведев: Россия продолжит наступление, если Киев отвергнет предложение Путина

Российские Вооружённые силы продолжат наступление, если власти Украины отвергнут предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной

По его словам, в случае продолжения наступательных действий предсказать то, «где закончится граница санитарного пояса», будет трудно, но вполне вероятно, что это будет «не в пользу действующих украинских властей».

«Каждое последующее предложение, которое будет сделано Россией, для действующих украинских властей... будет хуже, чем предыдущее», - заключил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий являются ультиматумом и доверять этой инициативе нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаСовбез РФ Дмитрий Медведев

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