Медведев: Россия продолжит наступление, если Киев отвергнет предложение Путина

По его словам, в случае продолжения наступательных действий предсказать то, «где закончится граница санитарного пояса», будет трудно, но вполне вероятно, что это будет «не в пользу действующих украинских властей».

«Каждое последующее предложение, которое будет сделано Россией, для действующих украинских властей... будет хуже, чем предыдущее», - заключил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий являются ультиматумом и доверять этой инициативе нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».