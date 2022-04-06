Медведев: Россия подаст в суды из-за санкций

Россия подаст в национальные и международные суды из-за введенных против нее санкций. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, нынешние антироссийские санкции «напоминают методы инквизиции». Медведев сыронизировал, что политики из недружественных стран «разве что не предлагают сразу бросать российских предпринимателей в костер». Он считает, что все обвинения Запада построены лишь на бездоказательном основании «принадлежности к «плохому» государству (России)».

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Медведев подчеркнул, что судебная система независима, поэтому у нее «есть возможность исправить ошибку инквизиционного процесса».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что важнейшая цель России на Украине заключается в том, чтобы «изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев».

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