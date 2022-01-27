Медведев: Россия не может размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле

Как отметил политик, Куба и Венесуэла – партнеры России и близкие Москве страны.

«Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами», — цитирует Медведева РИА Новости.

По словам зампреда Совбеза, о создании российских баз в Латинской Америке «не может идти речи», и подобные обсуждения провоцируют напряженность в мире.

«У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно», — подчеркнул Медведев.

