Медведев: Россия не может размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле
Россия не может размещать свои военные базы на Кубе и в Венесуэле, так как эти страны стремятся выйти из изоляции и «восстановить нормальные отношения с США». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.
Как отметил политик, Куба и Венесуэла – партнеры России и близкие Москве страны.
«Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами», — цитирует Медведева РИА Новости.
По словам зампреда Совбеза, о создании российских баз в Латинской Америке «не может идти речи», и подобные обсуждения провоцируют напряженность в мире.
«У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно», — подчеркнул Медведев.
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