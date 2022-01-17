Песков прокомментировал заявления о базах России в Латинской Америке

Россия думает об обеспечении своей безопасности, однако в вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле не стоит забывать о суверенитете этих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не подтвердил, но и не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом на размещение российских войск в Латинской Америке.

«Мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — подчеркнул Песков, комментируя возможность размещения российской военной инфраструктуры в латиноамериканских странах.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВенесуэлаКубаВоенные БазыДмитрий Песков
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