Песков прокомментировал заявления о базах России в Латинской Америке

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не подтвердил, но и не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом на размещение российских войск в Латинской Америке.

«Мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — подчеркнул Песков, комментируя возможность размещения российской военной инфраструктуры в латиноамериканских странах.

