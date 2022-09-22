Медведев: Россия может использовать для защиты страны любое оружие

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон может уничтожить российские базы в Крыму, если Москва применит на Украине ядерное оружие.

Как напомнил Медведев, накануне президент Владимир Путин принял решение, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях состоятся, регионы будут приняты в Россию, и для их защиты допускается использование «не только мобилизационных возможностей, но и любого российского оружия».

«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — написал Медведев в Telegram.

Политик добавил, что Западу необходимо понять, что Россия «выбрала свой путь», и «обратной дороги нет».

