Медведев: Россия может использовать для защиты страны любое оружие

Россия намерена защищать свои территории любым имеющимся оружием, в том числе стратегическим ядерным и оружием на новых принципах, и иностранным спикерам не стоит «пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы НАТО применить ядерное оружие

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон может уничтожить российские базы в Крыму, если Москва применит на Украине ядерное оружие.

Как напомнил Медведев, накануне президент Владимир Путин принял решение, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях состоятся, регионы будут приняты в Россию, и для их защиты допускается использование «не только мобилизационных возможностей, но и любого российского оружия».

«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — написал Медведев в Telegram.

Политик добавил, что Западу необходимо понять, что Россия «выбрала свой путь», и «обратной дороги нет».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеРоссияДмитрий Медведев
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