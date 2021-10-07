Контр-адмирал одобрил идею создания Арктического флота: «Свое не отдадим!»

Идея создания Арктического флота еще раз подтверждает стратегические задачи России на севере, заявил бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что в России рассматривают возможность создания Арктического флота. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. Новое объединение ВМФ будет обеспечивать безопасность Северного морского пути и арктического побережья.

«Я не думаю, что Россия когда-нибудь откажется от своих интересов на севере. Никогда! Два корабля сюда, два корабля туда – это совершенно никаким образом не влияет на деятельность, это обеспечивает военное присутствие – увеличат его или уменьшает, потому что флот в мирное время – это демонстрация способности государства, это инструмент давления и демонстрации», - отметил Хмыров.

По его словам, создание Арктического флота стратегически не поменяет «расстановку сил», но будет способствовать упрощению системы управления.