Контр-адмирал одобрил идею создания Арктического флота: «Свое не отдадим!»
Контр-адмирал Всеволод Хмыров отметил, что Арктика представляет для страны не только военный интерес, но и экономический.
Идея создания Арктического флота еще раз подтверждает стратегические задачи России на севере, заявил бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что в России рассматривают возможность создания Арктического флота. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. Новое объединение ВМФ будет обеспечивать безопасность Северного морского пути и арктического побережья.
«Я не думаю, что Россия когда-нибудь откажется от своих интересов на севере. Никогда! Два корабля сюда, два корабля туда – это совершенно никаким образом не влияет на деятельность, это обеспечивает военное присутствие – увеличат его или уменьшает, потому что флот в мирное время – это демонстрация способности государства, это инструмент давления и демонстрации», - отметил Хмыров.
По его словам, создание Арктического флота стратегически не поменяет «расстановку сил», но будет способствовать упрощению системы управления.
«Идея создания флота в Арктической зоне рождается для упрощения и систематизации системы управления. По сути это все одно и то же, группировка на севере с момента Петра I в Архангельске была, а будет она больше или меньше, будет ли больше ледовых кораблей универсальных или гражданских кораблей ледового класса – решается в текучке. Это не стратегия, это некая тактическая вещь. Стратегически понятно, что Россия владела и довлеет, если хотите, на арктической зоне, это стратегическая мысль, которая будет всегда работать. Арктика – это и есть Северный флот, это и так наша зона», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Хмыров отметил, что не стоит забывать и об экономических перспективах региона – очевидно, что Россия активнее заявляет о своих интересах в этой сфере.
«С точки зрения военных, целью является обеспечение безопасности деятельности страны в этой зоне, но деятельность страны не ограничивается плаванием военных кораблей. Это отстаивание интересов, в том числе экономических, потому что Северный морской путь – это весьма выгодный морской путь, разработка шельфовой зоны – это весьма выгодная вещь с точки зрения применения природных составляющих», - добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать «мощность» военно-морского флота страны. Российский лидер отметил, что военно-морской флот «надёжно защищает национальные интересы» России, а также «вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности».
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