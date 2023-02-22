Медведев сравнил послание Путина и «проповедь» Байдена

Накануне российский лидер огласил традиционное послание Федеральному Собранию, напоминает Ura.ru. Позже его американский коллега выступил в Варшаве с обращением к российскому народу, отмечает телеканал 360.

Медведев напомнил, что Путин в том числе объявил о приостановке участия РФ в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам зампреда СБ, это решение будет иметь огромный резонанс в США и мире в целом.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В.Путин: "Победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3», — подчеркнул политик.

Говоря о выступлении Байдена, Медведев назвал его «проповедью в мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». По словам политика, заявления американского лидера о том, что «США не собираются нападать на Россию», были нечестными и нелепыми. Медведев удивился, почему Байден апеллирует к народу РФ, когда у американского президента «полно домашних проблем», и зачем россиянам «прислушиваться к политику из враждебного государства».

Кроме того, зампред Совбеза напомнил, что, по мнению американского президента, прекращение защиты украинцев станет «концом Украины». Медведев назвал эти слова «рафинированным враньем». По словам политика, если РФ остановит специальную военную операцию, не добившись победы, страны «не будет». Однако, если США перестанут поставлять оружие Киеву, конфликт закончится.

