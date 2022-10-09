Стали известны подробности о взорвавшейся на Крымском мосту фуре

Заказ на перевозку груза водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры получил 6 октября, пишут «Известия» 9 октября.

Стало известно имя предполагаемого владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

По данным издания, владельцем грузового автомобиля является 25-летний житель Краснодара Самир Юсубов, работает за рулем его дядя Махир. Юсубов организовывал грузоперевозки - свидетельство об индивидуальном предпринимательстве было оформлено на его супругу Наибу.

Издания со ссылкой на источник сообщает, что водитель получил заказ от фирмы «ТЭК-34» на перевозку упаковочной пленки из Армавира (Краснодарский край) в Симферополь 6 октября. Водителю требовалось перевезти 21 тонну груза. За работу он должен был получить 48 тыс. рублей переводом на банковскую карту, следует из имеющихся документов.

Известно, что родственники не могут связаться с Махиром.

Ранее Следственный комитет заявил, что по месту жительства Юсубова начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документацию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузовикиПроисшествиеВзрывКрымский Мост
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