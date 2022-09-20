Херсонские власти анонсировали заявление по референдуму

Как отметил Стремоусов, жители области часто спрашивают, поддерживают ли региональные власти инициативу Общественных палат Донецкой и Луганской народных республик ДНР и ЛНР о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Кроме того, по словам чиновника, местное население просит сделать все, чтобы Россия не покинула взятые под контроль территории Херсонской и Запорожской областей.

«Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы незамедлительно сделаем свое заявление по факту (возможности проведения референдума. - НСН), которое на самом деле ждут все», — сказал Стремоусов.

Замглавы ВГА добавил, что Херсон «навсегда будет с Россией».

«Херсонская область уже никогда не вернется к колониальному режиму и нацизму, который перечеркивал все традиционные и культурные ценности», — написал Стремоусов в Telegram.

Накануне ОП ДНР и ЛНР обратились к главам республик с просьбой немедленно провести референдумы о воссоединении с РФ, напоминает «Свободная пресса». Глава ДНР Денис Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий по референдуму, отмечает телеканал «360».

