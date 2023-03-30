Медведев рассказал о рисках региональных конфликтов из-за действий бывших государств-колонизаторов
Деятельность бывших государств-колонизаторов способствует деградации международного права. Помимо этого, они провоцируют затяжные и разрушительные региональные конфликты и пагубно влияют на национальное развитие стран. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.
Соответствующее заявление политик сделал в ходе первого учредительного заседания международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».
Зампред Совбеза подчеркнул, что страны мира способны благополучно развиваться без влияния Запада, навязывающего другим государствам пути развития.
Ранее Медведев допустил, что Запад будет вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru