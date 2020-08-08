Медведев раскрыл мотивы признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии

«Тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо», — пояснил Медведев.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что 8 августа исполнилось 12 лет с того момента, как Россия ответила на агрессивные действия тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, отмечает Газета.ru.

Напомним, Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия защитила мирное население и собственную миротворческую миссию, работавшую в Южной Осетии с 1992 года. В результате войны, которая продлилась пять дней, человеческие потери превысили 1000 случаев, погибли 72 российских военных. Россия признала независимость Южной Осетии 26 августа 2008 года. Грузия не признает политическую самостоятельность Южной Осетии.

