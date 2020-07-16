Новости за ночь: МИД России призвал Грузию пресечь провокации на границе
Российская сторона озабочена участившимися случаями пересечения государственной границы РФ, а также границ Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии, говорится в заявлении МИД России.
Дипломаты насчитали по меньшей мере четыре таких инцидента с начала лета. Так, например, в июне в Цунтинском районе Дагестана задержали 24-летнего гражданина Грузии в камуфляже. С биноклем и карабином «Вепрь». 11 июля гражданин Грузии, нарушивший границу непризнанной Тбилиси Южной Осетии, открыл огонь по пограничникам, напоминают «Известия».
В российском МИД отмечают серьёзный характер инцидентов и попытки Грузии обвинить в провокациях Москву.
«Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям», - отмечается в заявлении ведомства. Российские дипломаты также призвали Тбилиси «более энергично» проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы не допустить новых случаев нарушения границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru