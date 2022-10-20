Медведев раскритиковал действия главы Еврокомиссии и заявления канцлера ФРГ

Российский политик напомнил, что ЕК закупила у фармацевтической корпорации Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от коронавируса на сумму 71 млрд евро.

«Это – по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь – представитель Большой фармы. <...> Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)?» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, фон дер Ляйен могла бы стать претендентом на Нобелевскую премию по медицине «за качественный распил денег на вакцины».

Кроме того, Медведев высказался о канцлере Германии. Политик отметил, что Шольц «встал на грязную дорогу упреков» России в использовании голода и энергетики в ходе украинского конфликта.

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — подчеркнул Медведев.

