Медведев раскритиковал действия главы Еврокомиссии и заявления канцлера ФРГ
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Российский политик напомнил, что ЕК закупила у фармацевтической корпорации Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от коронавируса на сумму 71 млрд евро.
«Это – по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь – представитель Большой фармы. <...> Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)?» — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, фон дер Ляйен могла бы стать претендентом на Нобелевскую премию по медицине «за качественный распил денег на вакцины».
Кроме того, Медведев высказался о канцлере Германии. Политик отметил, что Шольц «встал на грязную дорогу упреков» России в использовании голода и энергетики в ходе украинского конфликта.
«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — подчеркнул Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Сенатор предложил вернуть двухлетнюю службу в армии
- Путин разрешил правительству индексировать пенсии прокуроров
- Мишустин: Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры
- СМИ: артистка Анна Большова насмерть сбила женщину
- Собянин: автозавод «Москвич» планируют запустить в декабре
- Шольц увидел в ударах по Украине и мобилизации в России «признаки отчаяния»
- «1332 чертовых боеголовки»: Трамп назвал причины для дружбы с Россией
- Мишустин: Запад украл российские валютные резервы
- Канцлер Австрии назвал удары по Украине «актом государственного терроризма»
- Захарова назвала НАТО спонсором террористической деятельности Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru