Медведев пригрозил Израилю прекращением отношений из-за поддержки Украины

Медведев утверждает, что на Украине воюют «нацисты» и «бандеровские выродки». «Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. В Twitter политик отметил, что Иран передает баллистические ракеты России и нет сомнений «на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте».

