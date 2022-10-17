Медведев пригрозил Израилю прекращением отношений из-за поддержки Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал возможную военную помощь Израиля Украине «очень опрометчивым шагом». По его мнению, такой шаг разрушит все межгосударственные отношения этого государства с Россией.

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Медведев утверждает, что на Украине воюют «нацисты» и «бандеровские выродки». «Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. В Twitter политик отметил, что Иран передает баллистические ракеты России и нет сомнений «на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ИзраильДмитрий Медведев
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