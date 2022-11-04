Медведев: Против России сегодня часть умирающего мира

Россия защищает свою землю и своих людей в противостоянии с теми, кто ненавидит и запрещает язык, ценности и веру РФ. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев намекнул о разделе Польши

«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи ... У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль», — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев указал, что от России отказались некоторые «испугавшиеся партнеры», также «свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики», и страна стала «сильнее и чище». При этом, отметил зампред Совбеза, многие страны уже не верят бредням Запада и вскоре «проснутся окончательно».

По мнению политика, Россия сейчас «стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий» и слушает «слова Создателя в наших сердцах», которые дают стране священную цель — жизнь.

«Наше оружие – Правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами!» — заключил Медведев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры