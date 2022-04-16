Медведев прокомментировал фейк с якобы его призывом сбивать спутники Starlink
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал фейк, в котором он якобы призывает сбивать спутники Starlink, в своем Telegram-канале.
Медведев считает свежей идеей уничтожение спутников.
«Исполнять пока рано, но, если есть такая просьба — рассмотрим», — написал он.
По словам политика, фейки формируют альтернативную вселенную, и заявил, что ему «особенно приятно, что за порцию fake news про "Единую Россию" платят прямо из Госдепа».
Ранее депутаты комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняли решение изучить, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции партии «Единая Россия». Заявление об этом сделал глава комиссии Василий Пискарев 16 апреля.
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