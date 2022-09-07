Медведев призвал занести Борреля в списки нерукопожатных существ
Заместитель предстедателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «мужчиной с унылым лицом».
По его мнению, слова дипломата, назвавшего Россию «фашистским государством», являются «омерзительным заявлением недалёкого комиссара ЕС».
«Вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования», - написал зампред Совбеза.
Ранее официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию «фашистским государством», виной неправильного толкования его слов послужила ошибка перевода.
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