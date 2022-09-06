«Позорище и дно». Захарова оценила слова Борреля о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности, сообщает РИА Новости.
Выступая в рамках ВЭФ-2022 она напомнила, что дипломат неоднократно «призывал к войне и отказывал в переговорах».
Комментируя слова Борреля, назвавшего Россию «фашистским государством», она отметила, что это определение является «омерзительным, находящимся вне закона».
«Что говорят его представители? «Это ошибка переводчика». Но сейчас достали видео — вот вам есэсовское позорище и дно», — заключила Захарова.
Ранее официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию «фашистским государством», виной неправильного толкования его слов послужила ошибка перевода.
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