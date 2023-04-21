Медведев призвал немцев готовиться к российскому параду в Берлине

Немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к российскому параду в Берлине. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Украина никому не нужна и поэтому исчезнет

Так он прокомментировал заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Вооруженные силы Украины вправе наносить удары и проводить военные операции на территории РФ.

«Он наверняка завидует славе военачальников Третьего рейха», - добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Британия была, есть и будет вечным врагом России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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