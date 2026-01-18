Житель США нашел алмаз весом более 2 карат благодаря детям

По данным издания, находка произошла 30 декабря 2025 года, а её стоимость оценивается примерно в 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей).

Всё началось с желания семилетнего сына Остина попробовать поискать драгоценные камни. Мальчик обратился к маме Элизабет с вопросом, есть ли поблизости подходящее место. Она задала запрос Siri, и виртуальный помощник подсказал ближайший вариант — знаменитый парк Crater of Diamonds в штате Арканзас, единственное в мире общественное место, где можно самостоятельно искать и оставлять себе найденные алмазы.

Семья - Джеймс, Элизабет и сыновья Эдриан (9 лет) и Остин (7 лет) сразу же отправилась в дорогу и прибыла в парк 29 декабря. В первый день они провели четыре часа в поисках при сильном холоде, но ничего не нашли. Взрослые уже хотели уезжать, однако дети уговорили остаться на еще один день.

На второй день, прогуливаясь с младшим сыном по территории, Джеймс заметил на земле необычный камень размером примерно с кукурузное зерно. Он положил его в пакет вместе с другими находками, а позже сотрудники Diamond Discovery Center подтвердили - это настоящий коричневый алмаз.

