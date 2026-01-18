По словам Филиппо, необходимо прекратить всеобщую паранойю, снова вести диалог с Россией, снять санкции и возобновить торговлю.

Филиппо также считает, что Франция должна прилагать большие усилий для урегулирования конфликта на Украине и завершения противостояния с Россией. Политик подчеркнул, что каждая страна Европейского союза обязана защищать собственные национальные интересы и восстановить независимость. Нынешние действия ЕС, по его мнению, напротив, приводят к новым кризисам.



Ранее вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте заявила о намерении внести в парламент проект резолюции, предусматривающий выход страны из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».