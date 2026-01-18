Французский политик призвал к переговорам с Россией
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с призывом к Франции возобновить переговоры и торговые отношения с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Филиппо, необходимо прекратить всеобщую паранойю, снова вести диалог с Россией, снять санкции и возобновить торговлю.
Филиппо также считает, что Франция должна прилагать большие усилий для урегулирования конфликта на Украине и завершения противостояния с Россией. Политик подчеркнул, что каждая страна Европейского союза обязана защищать собственные национальные интересы и восстановить независимость. Нынешние действия ЕС, по его мнению, напротив, приводят к новым кризисам.
Ранее вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте заявила о намерении внести в парламент проект резолюции, предусматривающий выход страны из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель США нашел алмаз весом более 2 карат благодаря детям
- Французский политик призвал к переговорам с Россией
- В Омской области трактор вместе с водителем провалился под лёд реки Иртыш
- В Татарстане крановщица выжила после падения из кабины рухнувшего крана
- Юрист: Затягивание выселения грозит Долиной репутационными потерями
- «Блеклая картинка» и нейросеть: Пиратский «Аватар-3» разочаровал россиян
- Никитин: Создание ВСМ Москва-Владивосток не планируется
- СМИ: Немецких военных срочно отозвали из Гренландии без объяснения причин
- В России планируют уточнить требования к земельным участкам
- Российские зрители жалуются на качество изображения «Аватара: Пламя и пепел»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru