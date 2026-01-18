Не менее 16 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили
Как минимум 16 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили. Об этом сообщает газета La Tercera со ссылкой на министра гражданской безопасности страны Луиса Кордеро.
По информации издания, основные очаги возгорания зафиксированы в областях Ньюбле и Био-Био. Спасательные службы ведут борьбу с 24 активными пожарами.
Министр Кордеро подтвердил, что по состоянию на 18 января число погибших в результате пожаров в регионе Био-Био достигло 16 человек.
Национальная служба по предупреждению и реагированию на катастрофы (SENAPRED) сообщила в социальной сети X, что президент Чили Габриэль Борич в ближайшее время посетит пострадавшие территории. Ранее глава государства объявил в своём аккаунте в X о введении режима катастрофы в регионах Ньюбле и Био-Био в связи с масштабным распространением огня.
В начале декабря 2025 года на юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
