Не менее 16 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

По информации издания, основные очаги возгорания зафиксированы в областях Ньюбле и Био-Био. Спасательные службы ведут борьбу с 24 активными пожарами.

Министр Кордеро подтвердил, что по состоянию на 18 января число погибших в результате пожаров в регионе Био-Био достигло 16 человек.

Национальная служба по предупреждению и реагированию на катастрофы (SENAPRED) сообщила в социальной сети X, что президент Чили Габриэль Борич в ближайшее время посетит пострадавшие территории. Ранее глава государства объявил в своём аккаунте в X о введении режима катастрофы в регионах Ньюбле и Био-Био в связи с масштабным распространением огня.

