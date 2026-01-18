Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести «в цифру» в 2028 году
Правительство РФ утвердило план, согласно которому с 2028 года ГИС ЖКХ станет основной цифровой платформой для информирования граждан о задолженности по коммунальным услугам и подготовки документов на её взыскание - как в судебном, так и во внесудебном порядке. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий федеральный закон планируется принять к февралю 2028 года. После этого мировые судьи смогут получать электронные заявления о взыскании долгов напрямую из ГИС ЖКХ - с полным комплектом данных, без бумажных запросов в различные ведомства.
В данный момент, с июля 2025 года, в 17 регионах страны соответствующий проходит пилотный проект. В нём участвуют управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и операторы, которые подают заявки через ГИС ЖКХ. Цели пилота - повысить информированность должников, разгрузить мировых судей и существенно ускорить процесс взыскания.
Должникам уведомления о наличии задолженности, начале процедуры и судебных решениях будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг и в ГИС ЖКХ.
С 1 марта этого года срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней вперед, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за день сбило 17 украинских БПЛА над 4 регионами РФ
- Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести «в цифру» в 2028 году
- Житель США нашел алмаз весом более 2 карат благодаря детям
- Французский политик призвал к переговорам с Россией
- В Омской области трактор вместе с водителем провалился под лёд реки Иртыш
- В Татарстане крановщица выжила после падения из кабины рухнувшего крана
- Юрист: Затягивание выселения грозит Долиной репутационными потерями
- «Блеклая картинка» и нейросеть: Пиратский «Аватар-3» разочаровал россиян
- Никитин: Создание ВСМ Москва-Владивосток не планируется
- СМИ: Немецких военных срочно отозвали из Гренландии без объяснения причин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru