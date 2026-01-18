Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести «в цифру» в 2028 году

Соответствующий федеральный закон планируется принять к февралю 2028 года. После этого мировые судьи смогут получать электронные заявления о взыскании долгов напрямую из ГИС ЖКХ - с полным комплектом данных, без бумажных запросов в различные ведомства.

В данный момент, с июля 2025 года, в 17 регионах страны соответствующий проходит пилотный проект. В нём участвуют управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и операторы, которые подают заявки через ГИС ЖКХ. Цели пилота - повысить информированность должников, разгрузить мировых судей и существенно ускорить процесс взыскания.

Должникам уведомления о наличии задолженности, начале процедуры и судебных решениях будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг и в ГИС ЖКХ.

С 1 марта этого года срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней вперед, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

