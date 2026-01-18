В Омской области трактор вместе с водителем провалился под лёд реки Иртыш

В Омской области трактор вместе с водителем провалился под лёд реки Иртыш. Об этом сообщает пресс-службы управления МВД России по Омской области.

На Чукотке снегоход провалился под лед, погиб ребенок

По данным ведомства, ЧП случилось днём на автодороге Нагорно-Аевск–Бородинка, когда водитель трактора «Молот ZL-30» съехал с установленной ледовой переправы и выехал на лёд вне разрешённого участка. В результате тяжёлая техника провалилась под воду, а мужчина не смог выбраться и утонул вместе с трактором.

Личность погибшего водителя в настоящее время устанавливается.

Ранее ребенок погиб, еще одна женщина пострадала в результате провала снегохода под лед залива Лаврентия на Чукотке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

