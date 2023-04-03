Медведев призвал граждан сообщать о случаях украинского финансирования в России

Накануне Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. По подозрению в причастности к ЧП задержали жительницу Северной столицы Дарью Трепову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников - с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Политик отметил, что подобную информацию следует передавать спецслужбам или правоохранителям.

