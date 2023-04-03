Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского задержали
По подозрению в причастности ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга задержали Дарью Трепову, сообщили в Следственном комитете России.
Накануне военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора.
Минздрав РФ сообщал, что число пострадавших при взрыве увеличилось до 32.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Дарья Трепова и её муж, член незарегистрированной Либертарианской партии Дмитрий Рылов, ранее задерживались на антивоенных митингах. Рылов, по некоторым данным, не в России.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой
- В ВТБ сообщили, что спрос на семейную ипотеку впервые обогнал льготную
- В Китае заявили о готовности укреплять связи с Россией и Индией
- Песков подтвердил ужесточение порядка выезда за рубеж для госслужащих
- В Молдавии назвали апрельскую стоимость российского газа
- В Новосибирской области зафиксировали свыше 100 случаев кори
- Польша передала Украине несколько самолетов МиГ-29
- Полиция Нью-Йорка приведена в боевую готовность перед предъявлением обвинений Трампу
- Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского задержали
- Глава Еврокомиссии совершит визит в Китай 5-7 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru