Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского задержали

По подозрению в причастности ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга задержали Дарью Трепову, сообщили в Следственном комитете России.

«Хлопок, пламя, все бегут»: СМИ сообщили подробности взрыва в кафе Петербурга

Накануне военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора.

Минздрав РФ сообщал, что число пострадавших при взрыве увеличилось до 32.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Дарья Трепова и её муж, член незарегистрированной Либертарианской партии Дмитрий Рылов, ранее задерживались на антивоенных митингах. Рылов, по некоторым данным, не в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТерактСанкт-ПетербургЗадержаниеУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры