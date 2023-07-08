Медведев заподозрил Байдена в подготовке ядерного Армагеддона

Медведев отметил, что США продолжают предоставлять Киеву вооружения и обещают членство в НАТО в будущем. Зампред Совбеза РФ допустил, что такая политика стала следствием болезни Байдена, который находится в преклонном возрасте.

«Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев», - написал Медведев.

При этом он не исключил, что происходящее вызвано «нездоровыми фантазиями» Байдена. Политик предположил, что 80-летний глава Белого дома захотел «красиво уйти».

«Спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», - добавил Медведев.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

