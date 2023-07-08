Медведев заподозрил Байдена в подготовке ядерного Армагеддона
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы.
Медведев отметил, что США продолжают предоставлять Киеву вооружения и обещают членство в НАТО в будущем. Зампред Совбеза РФ допустил, что такая политика стала следствием болезни Байдена, который находится в преклонном возрасте.
«Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев», - написал Медведев.
При этом он не исключил, что происходящее вызвано «нездоровыми фантазиями» Байдена. Политик предположил, что 80-летний глава Белого дома захотел «красиво уйти».
«Спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», - добавил Медведев.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru