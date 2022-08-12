Полянский: В Совбезе ООН не поддержали версию Киева по Запорожской АЭС
Участники заседания Совета Безопасности ООН не поддержали версию Украины о событиях вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее АЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.
«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал Полянский в Telegram.
Дипломат выразил надежду, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит ЗАЭС в самое ближайшее время, «и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН».
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