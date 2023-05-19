Медведев назвал фон дер Ляйен гинекологом, которая прикидывается главой Евросоюза

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «гинекологом, которая прикидывается руководителем Евросоюза», а также отметил, что России следует обсуждать ситуацию на Украине только с США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ранее фон дер Ляйен выступила против любых мирных переговоров, которые предполагают равноправные переговоры между Россией и Украиной.

«Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. [...] Конечно, это так.Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном», - написал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова Макрона о «геополитическом поражении» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

