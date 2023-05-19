Медведев заявил, что с начала года в российскую армию приняли свыше 117 тысяч человек

В ходе совещания по вопросам набора на военную службу по контракту он указал, что с 1 января текущего года по сегодняшнее число в ряды российской армии на контракт и в рамках добровольных формирований были приняты 117 тысяч 400 человек.

«Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», - добавил он.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков заявил, что военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, готовят офицеры, получившие боевой опыт в ходе СВО, сообщает RT.

