Медведев предупредил об угрозе миграционного кризиса в России из-за Афганистана
России угрожает миграционный кризис из-за ситуации в Афганистане, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своей статье для «Газеты.ру».
Зампред Совбеза подчеркнул, что десятки тысяч людей были вынуждены покинуть родину «в поисках мирной жизни» после захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
«До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии», — отметил Медведев.
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