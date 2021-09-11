Медведев предупредил об угрозе миграционного кризиса в России из-за Афганистана

Зампред Совбеза подчеркнул, что десятки тысяч людей были вынуждены покинуть родину «в поисках мирной жизни» после захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии», — отметил Медведев.

