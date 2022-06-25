Медведев: Молдавия может присоединиться к ЕС через создание «новой Великой Румынии»

Молдавия может вступить в Евросоюз не напрямую, а через создание «новой Великой Румынии». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По его мнению, румынские политики давно «водят политические хороводы вокруг Молдавии».

Медведев считает, что Запад чуть ли не законодательным путем старается запретить Москве относиться к украинскому народу как к близкому и провоцирует углубление конфликта. При этом по отношению к румынам и молдаванам, по его словам, ситуация другая.

«Румынским чиновникам, науськанным Брюсселем, не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией проекта Великой Румынии», - написал он в своем Telegram-канале.

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Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что в последнее время они «открыто наращивают разноформатные усилия по "легальному" поглощению Молдавии».

Ранее бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Молдавия может попытаться обострить ситуацию в Приднестровье для ускоренной европейской интеграции после получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияЕвросоюзМолдавияСовбез РФ Дмитрий Медведев
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