Медведев предупредил Австрию о последствиях из-за планов отказаться от нейтралитета
Милитаристский курс Австрии разрушает образ страны-миротворца и увеличивает риск ее армии стать «конечной целью полетного задания» российских средств огневого поражения. Об этом написал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT.
Политик обратил внимание на общественную дискуссию в Австрии об отказе от закрепленного конституцией нейтрального статуса ради вступления в НАТО.
«Австрийское общество от идеи не в восторге... Но кого в Европе сегодня остановит воля народа?» - отметил зампред Совбеза.
Медведев указал, что Австрия стала ключевой транзитной страной для альянса, в то же время Вена - один из центров многосторонней дипломатии, а нейтралитет - основа австрийской государственности, закрепленный в ключевых документах. По словам политика, из-за вытеснения нейтралитета страна утратит возможность быть площадкой для крупных международных структур, штаб-квартиры межправительственных организаций придется переносить на Глобальный Юг и Восток.
Зампред СБ подчеркнул, что намерения Вены снижают возможность ее суверенного политического маневрирования, но «значительно повышают риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России». Как напомнил Медведев, Москва уже принимала меры в ответ на угрозы своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Между тем зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов предположил, что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Павел Прилучный раскрыл детали подготовки к роли в сериале «Виноград»
- Пашинян: Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС
- ВС России освободили Нелеповку в ДНР
- Медведев предупредил Австрию о последствиях из-за планов отказаться от нейтралитета
- В России опровергли повышение тарифов на связь из-за роста числа звонков
- Без терпящей крах РКК «Энергия» Россия потеряет пилотируемую космонавтику
- Бразилия примет участие в «Интервидении»
- Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
- Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%
- Расходы НАТО на оборону в 2025 году оценили в $1,4 трлн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru