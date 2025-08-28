Милитаристский курс Австрии разрушает образ страны-миротворца и увеличивает риск ее армии стать «конечной целью полетного задания» российских средств огневого поражения. Об этом написал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT.

Политик обратил внимание на общественную дискуссию в Австрии об отказе от закрепленного конституцией нейтрального статуса ради вступления в НАТО.

«Австрийское общество от идеи не в восторге... Но кого в Европе сегодня остановит воля народа?» - отметил зампред Совбеза.

Медведев указал, что Австрия стала ключевой транзитной страной для альянса, в то же время Вена - один из центров многосторонней дипломатии, а нейтралитет - основа австрийской государственности, закрепленный в ключевых документах. По словам политика, из-за вытеснения нейтралитета страна утратит возможность быть площадкой для крупных международных структур, штаб-квартиры межправительственных организаций придется переносить на Глобальный Юг и Восток.

Зампред СБ подчеркнул, что намерения Вены снижают возможность ее суверенного политического маневрирования, но «значительно повышают риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России». Как напомнил Медведев, Москва уже принимала меры в ответ на угрозы своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Между тем зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов предположил, что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО.

