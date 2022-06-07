«Я их ненавижу»: Медведев объяснил резкость высказываний о противниках России
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев признался в ненависти к «врагам» России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России», — подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза пообещал, что будет «делать все, чтобы они исчезли», пишет РИА ФАН.
Ранее Медведев раскритиковал очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, подчеркнув, что ограничения приведут к «пожару мировой революции» в экономике, напоминает «Свободная пресса».
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