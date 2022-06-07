«Я их ненавижу»: Медведев объяснил резкость высказываний о противниках России

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза пообещал, что будет «делать все, чтобы они исчезли», пишет РИА ФАН.

Ранее Медведев раскритиковал очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, подчеркнув, что ограничения приведут к «пожару мировой революции» в экономике, напоминает «Свободная пресса».

