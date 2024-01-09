Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне забастовок фермеров
«Экспорт "майдана"» возможен в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что в ФРГ начались забастовки фермеров, которые заблокировали большую часть страны, пишет Ura.ru.
«Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие - "майдан" - в Берлин», — написал Медведев в социальной сети Х.
Зампред Совбеза усомнился, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «продержится» в случае продолжения такой поддержки.
Ранее фермеры в Германии начали протесты против мер, принятых властями для экономии бюджета. Дороги страны перекрыли сотни тракторов с митингующими, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru