Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне забастовок фермеров

Политик напомнил, что в ФРГ начались забастовки фермеров, которые заблокировали большую часть страны, пишет Ura.ru.

«Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие - "майдан" - в Берлин», — написал Медведев в социальной сети Х.

Зампред Совбеза усомнился, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «продержится» в случае продолжения такой поддержки.

Ранее фермеры в Германии начали протесты против мер, принятых властями для экономии бюджета. Дороги страны перекрыли сотни тракторов с митингующими, отмечает телеканал «360».

