СМИ: Забастовка фермеров в Германии парализовала работу завода Volkswagen

По данным издания, митингующие заблокировали все подъезды к предприятию, в результате рабочие не смогли добраться до места работы.

«Производство остановлено», - рассказала газете представительница компании, которая предположила, что работа завода будет возобновлена 9 января.

Ранее в Германии стартовала неделя забастовок, которая была организована Немецким крестьянским союзом, сообщает RT. Фермеры заблокировали дороги, протестуя против сокращения налоговых льгот.

