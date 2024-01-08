СМИ: Забастовка фермеров в Германии парализовала работу завода Volkswagen
Завод Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене (Германия) приостановил свою работу из-за забастовок фермеров, сообщает газета Bild.
По данным издания, митингующие заблокировали все подъезды к предприятию, в результате рабочие не смогли добраться до места работы.
«Производство остановлено», - рассказала газете представительница компании, которая предположила, что работа завода будет возобновлена 9 января.
Ранее в Германии стартовала неделя забастовок, которая была организована Немецким крестьянским союзом, сообщает RT. Фермеры заблокировали дороги, протестуя против сокращения налоговых льгот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru