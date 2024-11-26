Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о последствиях передачи ядерного оружия Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что американские политики и журналисты всерьез обсуждают эту тему.
«Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика [президента США Джо] Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность», — указал зампред Совбеза.
Политик назвал абсурдной идею о передаче ядерного оружия стране, участвующей в конфликте с крупнейшей ядерной державой. Как отметил Медведев, угроза передачи такого вооружения Киеву «может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», а предоставление оружия могут приравнять к свершившемуся акту нападения на РФ. Политик добавил, что последствия таких шагов «очевидны».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что применение Россией ядерного оружия будет крайним вариантом в сложившейся обстановке, Москва не хочет, чтобы это когда-либо произошло, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru