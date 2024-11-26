Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине

Медведев отметил, что американские политики и журналисты всерьез обсуждают эту тему.

«Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика [президента США Джо] Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность», — указал зампред Совбеза.

Политик назвал абсурдной идею о передаче ядерного оружия стране, участвующей в конфликте с крупнейшей ядерной державой. Как отметил Медведев, угроза передачи такого вооружения Киеву «может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», а предоставление оружия могут приравнять к свершившемуся акту нападения на РФ. Политик добавил, что последствия таких шагов «очевидны».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что применение Россией ядерного оружия будет крайним вариантом в сложившейся обстановке, Москва не хочет, чтобы это когда-либо произошло, напоминает Ura.ru.

