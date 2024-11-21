Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами

США допускают обмен ядерными ударами, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Стратегического командования Минобороны Томаса Бьюкенена.

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При этом контр-адмирал оговорился, что Вашингтон предпочел бы не допустить ситуации, при которой он оказался бы в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.

Ранее Пентагон заявил, что США не рассматривают необходимость в изменении расстановки своих сил в ответ на недавние учения российских стратегических ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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