Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами
США допускают обмен ядерными ударами, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Стратегического командования Минобороны Томаса Бьюкенена.
При этом контр-адмирал оговорился, что Вашингтон предпочел бы не допустить ситуации, при которой он оказался бы в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.
Ранее Пентагон заявил, что США не рассматривают необходимость в изменении расстановки своих сил в ответ на недавние учения российских стратегических ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами
- Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
- В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow
- Зеленский заверил, что стране не угрожает «особая опасность»
- Появилось видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском
- World Aquatics допустила россиян и белорусов к состязаниям
- Россия начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов
- Эстония согласилась предоставить Украине военную помощь на сумму 0,25% от ВВП
- Возгорание на подстанции в Махачкале оставит часть города без света до четверга
- США объяснили решение о поставках противопехотных мин на Украину наступлением РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru