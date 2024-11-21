Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами

При этом контр-адмирал оговорился, что Вашингтон предпочел бы не допустить ситуации, при которой он оказался бы в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.

Ранее Пентагон заявил, что США не рассматривают необходимость в изменении расстановки своих сил в ответ на недавние учения российских стратегических ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

