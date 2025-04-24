Медведев предложил создать альтернативу МУС

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания межрегиональной альтернативы Международному уголовному суду. Об этом политик написал в статье для журнала «Правоведение» СПбГУ.

«Вполне возможным выглядит и проработка на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) концепции создания международно-правового органа, альтернативного Гаагскому уголовному суду. Новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее стремление государств, входящих в это объединение, неукоснительно следовать принципам Устава ООН», -указал Медведев.

Политик подчеркнул необходимость соблюдать принципы иммунитета глав государств от какой-либо зарубежной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела стран. Медведев усомнился, что МУС «в нынешнем виде и роли» предпримет к этому усилия.

По словам зампреда СБ, учредительный договор нового органа должен быть основан «на всех общепризнанных нормах современного международного права, включая и нормы об абсолютном иммунитете высших должностных лиц». Юрисдикцию суда можно будет распространить на геноцид, военные преступления, акты терроризма, преступления против человечности, и международное сотрудничество позволит их пресечь.

Ранее Медведев заявил, что принявшие противоправные решения прокуроры и судьи МУС должны преследоваться по российским законам, пишет 360.ru.

