Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года. Также премьер посоветовал главе государства по возможности «немножко отдохнуть».
Медведев в ходе заключительного в этом году заседания правительства поблагодарил президента за внимание к кабинету министров, регулярные контакты и решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях.
«Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас», - завершил свою речь глава правительства.
Отметим, что на днях в ходе визита в Адыгею Путин признался, что не пьет чай. По его словам, он предпочитает «облитые кипятком травы с Алтая».
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