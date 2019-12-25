Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Медведев в ходе заключительного в этом году заседания правительства поблагодарил президента за внимание к кабинету министров, регулярные контакты и решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях.

«Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас», - завершил свою речь глава правительства.

Отметим, что на днях в ходе визита в Адыгею Путин признался, что не пьет чай. По его словам, он предпочитает «облитые кипятком травы с Алтая».

