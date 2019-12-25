Медведев посадил министров со словами «Ёлочка не горит»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл заключительное в этом году заседание правительства.
Видео открытия заседания опубликовал Telegram-канал RT. Перед началом собрания глава правительства обратил внимание на новогоднюю ель, установленную в зале.
«Ёлочка не горит, садитесь, пожалуйста», - пошутил премьер-министр.
В ходе заключительного в этом году заседания в кабмине обсудят проекты ряда федеральных законов. В частности, речь пойдет о развитии отечественной туристической отрасли.
Помимо министров, в зале присутствует глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сенаторы и депутаты Госдумы, а также представители профсоюзов.
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