Медведев посадил министров со словами «Ёлочка не горит»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл заключительное в этом году заседание правительства.

Видео открытия заседания опубликовал Telegram-канал RT. Перед началом собрания глава правительства обратил внимание на новогоднюю ель, установленную в зале.

«Ёлочка не горит, садитесь, пожалуйста», - пошутил премьер-министр.

В ходе заключительного в этом году заседания в кабмине обсудят проекты ряда федеральных законов. В частности, речь пойдет о развитии отечественной туристической отрасли.

Помимо министров, в зале присутствует глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сенаторы и депутаты Госдумы, а также представители профсоюзов.

