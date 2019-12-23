Путин рассказал, что не пьет чай
23 декабря 201919:27
Президент России Владимир Путин признался, что не пьет чай. Об этом он рассказал в Адыгее на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства, отвечая на вопрос о любимом сорте этого напитка.
Глава государства поведал, что предпочитает «облитые кипятком травы с Алтая», передает РИА Новости.
В понедельник, 23 декабря, Путин открыл железнодорожное сообщение с Крымом, проехав на поезде по Крымскому мосту в кабине машиниста.
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ФОТО: mtdata.ru
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