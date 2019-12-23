Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин признался, что не пьет чай. Об этом он рассказал в Адыгее на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства, отвечая на вопрос о любимом сорте этого напитка.

Глава государства поведал, что предпочитает «облитые кипятком травы с Алтая», передает РИА Новости.

В понедельник, 23 декабря, Путин открыл железнодорожное сообщение с Крымом, проехав на поезде по Крымскому мосту в кабине машиниста.

