Медведев поспорил с призвавшим принять Украину в НАТО Киссинджером

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, призвавшего принять Украину в НАТО.

Ранее бывший глава Госдепартамента высказал мнение, что «для безопасности Европы» Киеву следует вступить в Североатлантический альянс, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, Киссинджер заявил, что конфликт США и Китая является главной угрозой человечеству, пишет РИА ФАН.

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО

По мнению Медведева, экс-госсекретарь «совсем неправ». Политик предложил представить, что Украина все же стала членом Североатлантического альянса.

«НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной ... националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории ... придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Как отметил зампред Совбеза, в этом случае будет применена пятая статья Вашингтонского договора о принципе коллективной обороны. Медведев добавил, что в ходе «кровавых конфликтов» не действуют «тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:НАТОУкраинаДмитрий Медведев

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