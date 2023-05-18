Медведев поспорил с призвавшим принять Украину в НАТО Киссинджером
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, призвавшего принять Украину в НАТО.
Ранее бывший глава Госдепартамента высказал мнение, что «для безопасности Европы» Киеву следует вступить в Североатлантический альянс, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, Киссинджер заявил, что конфликт США и Китая является главной угрозой человечеству, пишет РИА ФАН.
По мнению Медведева, экс-госсекретарь «совсем неправ». Политик предложил представить, что Украина все же стала членом Североатлантического альянса.
«НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной ... националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории ... придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Как отметил зампред Совбеза, в этом случае будет применена пятая статья Вашингтонского договора о принципе коллективной обороны. Медведев добавил, что в ходе «кровавых конфликтов» не действуют «тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru