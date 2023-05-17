Киссинджер призвал принять Украину в НАТО

Экс-глава внешнеполитического ведомства США заявил, что за время конфликта с Россией Украина стала самой хорошо вооруженной страной в Европе.

Киссинджер допустил, что Киев сможет взять под контроль утраченные территории. При этом дипломат полагает, что Россия сохранит за собой Крым.

«Для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО», - сказал бывший госсекретарь.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе до завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».

