Киссинджер призвал принять Украину в НАТО
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Украину следует принять в НАТО. Свое мнение дипломат высказал в интервью журналу The Economist.
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Экс-глава внешнеполитического ведомства США заявил, что за время конфликта с Россией Украина стала самой хорошо вооруженной страной в Европе.
Киссинджер допустил, что Киев сможет взять под контроль утраченные территории. При этом дипломат полагает, что Россия сохранит за собой Крым.
«Для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО», - сказал бывший госсекретарь.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе до завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru